Макрон "забыл" о России в заявлении по конфликту на Донбассе

Макрон поблагодарил Зеленского за визит во Францию и призвал к продолжению диалога Парижа и Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское государство совместно с Украиной и Германией продолжает поиски пути урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, политическое решение является единственным вариантом разрешения ситуации. При этом в своем заявлении он не упомянул Россию, которая также входит в нормандскую четверку и считается стороной конфликта.
В частности, в Twitter главы Французской республики в пятницу, 16 апреля, появились два сообщения. В первом он поблагодарил Зеленского за визит во Францию и выразил готовность продолжать диалог. Оба сообщения опубликованы в том числе и на украинском языке.
"Давайте и в дальнейшем вместе поддерживать динамику, начатую Украиной и Францией", - указано в аккаунте Макрона.
Также он добавил, что Франция, Украина и Германия продолжают поиск возможностей разрешения конфликта на Донбассе. По его мнению, военная конфронтация должна быть урегулирована политическим решением. Примечательно, в сообщении он не указал на участие России в конфликте на Донбассе и переговорном процессе.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
"По ситуации на Донбассе: вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия, и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, что является единственно возможным", - подчеркнул Макрон.
Переговоры Зеленского и Макрона
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, прибыл с визитом в Париж и провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К дискуссии по видеосвязи присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель.
- Зеленский заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ Владимиром Путиным. Российский президент, впрочем, отказался принимать участие в дискуссии Зеленского, Меркель и Макрона.
- На итоговом брифинге президент Зеленский прокомментировал возможную встречу президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Он положительно оценил перспективы переговоров, однако уточнил, что если дискуссия американского и российского лидеров по Украине будет проходить без участия Киева, это не принесет результата.
- Кроме того, Зеленский анонсировал на 19 апреля проведение переговоров советников лидеров Нормандского формата по Донбассу. В рамках дискуссии стороны должны обсудить мирный план по урегулированию военного конфликта в ОРДЛО.