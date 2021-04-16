Макрон "забыл" о России в заявлении по конфликту на Донбассе

Конфликт на Донбассе должен быть урегулирован на базе политического решения - Макрон / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское государство совместно с Украиной и Германией продолжает поиски пути урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, политическое решение является единственным вариантом разрешения ситуации. При этом в своем заявлении он не упомянул Россию, которая также входит в нормандскую четверку и считается стороной конфликта.

В частности, в Twitter главы Французской республики в пятницу, 16 апреля, появились два сообщения. В первом он поблагодарил Зеленского за визит во Францию и выразил готовность продолжать диалог. Оба сообщения опубликованы в том числе и на украинском языке.

"Давайте и в дальнейшем вместе поддерживать динамику, начатую Украиной и Францией", - указано в аккаунте Макрона.

Также он добавил, что Франция, Украина и Германия продолжают поиск возможностей разрешения конфликта на Донбассе. По его мнению, военная конфронтация должна быть урегулирована политическим решением. Примечательно, в сообщении он не указал на участие России в конфликте на Донбассе и переговорном процессе.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

"По ситуации на Донбассе: вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия, и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, что является единственно возможным", - подчеркнул Макрон.

Переговоры Зеленского и Макрона