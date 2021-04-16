Зеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу

Киев, Париж, Берлин и Москва представят свои предложения по мирному плану урегулирования конфликта на Донбассе, сказал Владимир Зеленский.
Переговоры советников лидеров стран нормандского формата по вопросам Донбасса должны пройти 19 апреля. Представители Украины, России, Франции и Германии обсудят кластеры выполнения Минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе своего брифинга по итогам переговоров с Меркель и Макроном он рассказал о том, что встреча советников запланирована на 19 апреля. Стороны должны обсудить мирный план по Донбассу.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
"Советники подготовят приложения к кластерам, с чем согласны, с чем - нет. Это кластеры относительно минских договоренностей. Хочется верить, что будет результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Ситуация на Донбассе
- Куратор украинского направления в Кремле, замглавы АП РФ Дмитрий Козак 8 апреля пригрозил Украине "защитить Донбасс" при условии обострения военного конфликта в регионе. По его словам, такая ситуация станет" началом конца" украинского государства.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля сделал заявление о том, что Россия распространяет информацию, которая не соответствует действительности. Украина не собирается освобождать Донбасс военным путем и стремится к мирному урегулированию конфликта. Однако ВСУ готовы отвечать на провокации противника.
- 16 апреля в штабе Объединенных сил Украины заявили, что российская сторона провоцирует украинские войска на силовой сценарий и пугает жителей ОРДЛО "наступлением" ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с Макроном и Меркель сказал, что Путин отказался принимать участие в дискуссии по Донбассу.
Автор: Андрей Ганжа