Зеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу

Переговоры советников нормандского формата запланированы на 19 апреля - Зеленский / УНИАН

Переговоры советников лидеров стран нормандского формата по вопросам Донбасса должны пройти 19 апреля. Представители Украины, России, Франции и Германии обсудят кластеры выполнения Минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего брифинга по итогам переговоров с Меркель и Макроном он рассказал о том, что встреча советников запланирована на 19 апреля. Стороны должны обсудить мирный план по Донбассу.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

"Советники подготовят приложения к кластерам, с чем согласны, с чем - нет. Это кластеры относительно минских договоренностей. Хочется верить, что будет результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на Донбассе