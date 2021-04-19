У МЗС України розкрили, чи готова Україна до можливого вторгнення РФ

Україна готова до російської агресії, заявив Дмитро Кулеба / УНІАН

Україна готова відбивати російську агресію як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Досвід 2014 року навчив декільком простим істинам. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати застати себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - сказав Кулеба РБК-Україна.

За словами міністра, щойно Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Київ почав консолідувати міжнародну підтримку. У підсумку, в пропаганду Кремля про нібито підготовлюваний з боку України наступ ніхто не повірив.

читайте такожВторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України"На відміну від 2014 року, в 2021 році Україна і світ готові, і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не вигадали в Кремлі", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України впевнений, що єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".

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