У МЗС України розкрили, чи готова Україна до можливого вторгнення РФ

Від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Але цього разу і світ, і Україна не дадуть захопити себе зненацька.
Україна готова відбивати російську агресію як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Досвід 2014 року навчив декільком простим істинам. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати застати себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - сказав Кулеба РБК-Україна.
За словами міністра, щойно Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Київ почав консолідувати міжнародну підтримку. У підсумку, в пропаганду Кремля про нібито підготовлюваний з боку України наступ ніхто не повірив.
читайте такожВторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України"На відміну від 2014 року, в 2021 році Україна і світ готові, і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не вигадали в Кремлі", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС України впевнений, що єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".
Загострення на Донбасі - про що раніше писав Главред:
- Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними розвідки, за останній тиждень Росія перекинула на окуповані частини Донбасу 2000 тонн пального і 250 російських кадрових військових.
- Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій"2008 року.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. При цьому РФ не планує повномасштабне вторгнення.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі тридцять країн-членів НАТО засудили стягування російських військ на кордон з Україною. Всі вони очікують від РФ дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.