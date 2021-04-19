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В МИД Украины раскрыли, готова ли Украина к возможному вторжению РФ

19 апреля 2021, 09:55
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От России можно ожидать всего, что угодно. Но в этот раз и мир, и Украина не дадут захватить себя врасплох.

Дмитрий Кулеба
Украина готова к российской агрессии, заявил Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили", - сказал Кулеба РБК-Украина.

По словам министра, как только Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Киев начал консолидировать международную поддержку. В итоге, в пропаганду Кремля о якобы готовящемся со стороны Украины наступлении никто не поверил.

Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины уверен, что что единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".

Обострение на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным разведки, за последнюю неделю Россия перебросила на оккупированные части Донбасса 2000 тонн горючего и 250 российских кадровых военных.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. При этом РФ не планирует полномасштабное вторжение.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все тридцать стран-членов НАТО осудили стягивание российских войск на границу с Украиной. Все они ожидают от РФ действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

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