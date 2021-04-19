В МИД Украины раскрыли, готова ли Украина к возможному вторжению РФ

Украина готова к российской агрессии, заявил Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили", - сказал Кулеба РБК-Украина.

По словам министра, как только Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Киев начал консолидировать международную поддержку. В итоге, в пропаганду Кремля о якобы готовящемся со стороны Украины наступлении никто не поверил.

Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины уверен, что что единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".

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