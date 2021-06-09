У Мінкульті остаточно роз'яснили щодо концертів Басти і Моргенштерна в Україні

Баста / Instagram

Скандального російського репера і кумира тамтешньої молоді Моргенштерна в Україну не пропустять, а ось концерт його старшого колеги по сцені Басти (у Києві в червні нинішнього року швидше за все, пройде за планом. Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал

Як каже міністр, концерт, найімовірніше, відбудеться, оскільки минули терміни заборони. За словами, Ткаченка минулого разу, за поданням Служби безпеки України, Мінкульт вніс Виконавця до списку діячів, які створюють загрозу нацбезпеці.

На питання, чи чекає міністерство і цього разу СБУ, щоб концерт Басти заборонили, Ткаченко відповів, що відомство керується власними нормативними документами, згідно з якими забороняє в'їзд тим чи іншим людям, не обов'язково артистам, на територію України.

"СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь термін закінчився і Баста може сюди заїхати", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше Моргенштерн в Україні потрапив в топ рейтингів про прослуховування і перегляд кліпів в 2020 році.

Пізніше стало відомо, що реп-виконавець зібрався з концертами влітку 2021 року відразу в три українських міста - Київ, Харків, Запоріжжя.

Тим не менш, пізніше Міністерство культури внесло Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.