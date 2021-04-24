У Мінкульті відреагували на блокування "каналів Медведчука" на YouTube

ZIK, 112 Україна і NewsOne не є ЗМІ. Дані телеканали - це частина пропагандистської війни Росії проти України, заявив Ткаченко.
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що блокування на відеохостингу Youtube підсанкційних телеканалів ZIK, 112 Україна і NewsOne є важливим кроком до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора.
"YouTube нарешті заблокував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої "трійки Медведчука". Йдеться про ютуб-канали 112 Україна, ZIK, NewsOne. Зараз на вкладці онлайн-трансляції зазначено, що контент не доступний в домені нашої країни через скарги від уряду на протизаконний контент", - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Міністр подякував фахівцям платформи YouTube, які звернули увагу на звернення української влади та рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України.
"Вони (телеканали, - ред.) не є ЗМІ або звичайним замовником, а є частиною пропагандистської війни Росії проти України", - додав Ткаченко.
Блокування ZIK, 112 Україна і NewsOne - про що раніше писав Главред:
- 24 квітня стало відомо, що телеканали ZIK, 112 Україна і NewsOne, які після запровадження санкцій транслювалися на відеохостингу YouTube, більше недоступні для перегляду на території України.
- При цьому за кордоном їх як і раніше можна дивитися. Також продовжує роботу YouTube-канал Перший незалежний, який створили журналісти закритих каналів.
- Зазначається, що"контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".
- 9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щобы телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО запровадити персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років. Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна.