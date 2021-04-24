У Мінкульті відреагували на блокування "каналів Медведчука" на YouTube

Олександр Ткаченко відреагував на блокування 112, ZIK і NewsOne на Youtube / УНІАН

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що блокування на відеохостингу Youtube підсанкційних телеканалів ZIK, 112 Україна і NewsOne є важливим кроком до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора.

"YouTube нарешті заблокував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої "трійки Медведчука". Йдеться про ютуб-канали 112 Україна, ZIK, NewsOne. Зараз на вкладці онлайн-трансляції зазначено, що контент не доступний в домені нашої країни через скарги від уряду на протизаконний контент", - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Міністр подякував фахівцям платформи YouTube, які звернули увагу на звернення української влади та рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України.

"Вони (телеканали, - ред.) не є ЗМІ або звичайним замовником, а є частиною пропагандистської війни Росії проти України", - додав Ткаченко.

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