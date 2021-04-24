В Минкульте отреагировали на блокировку YouTube "каналов Медведчука"

Александр Ткаченко отреагировал на блокировку 112, ZIK и NewsOne на Youtube / УНИАН

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что блокировка на видеохостинге Youtube подсанкционных телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne является важным шагом к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора.

"YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой "тройки Медведчука". Речь идет о ютуб-каналах 112 Украина, ZIK, NewsOne. Сейчас на вкладке онлайн-трансляции обозначено, что контент не доступен в домене нашей страны из-за жалобы от правительства на противозаконный контент", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Министр поблагодарил специалистов платформы YouTube, которые обратили внимание на обращение украинских властей и решения СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины.

"Они (телеканалы, - ред.) не являются СМИ или обычным заказчиком, а являются частью пропагандистской войны России против Украины", - добавил Ткаченко.

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