В Минкульте отреагировали на блокировку YouTube "каналов Медведчука"

ZIK, 112 Украина и NewsOne не являются СМИ. Данные телеканалы - это часть пропагандистской войны России против Украины, заявил Ткаченко.
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что блокировка на видеохостинге Youtube подсанкционных телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne является важным шагом к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора.
"YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой "тройки Медведчука". Речь идет о ютуб-каналах 112 Украина, ZIK, NewsOne. Сейчас на вкладке онлайн-трансляции обозначено, что контент не доступен в домене нашей страны из-за жалобы от правительства на противозаконный контент", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Министр поблагодарил специалистов платформы YouTube, которые обратили внимание на обращение украинских властей и решения СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины.
"Они (телеканалы, - ред.) не являются СМИ или обычным заказчиком, а являются частью пропагандистской войны России против Украины", - добавил Ткаченко.
Блокировка ZIK, 112 Украина и NewsOne - о чем ранее писал Главред:
- 24 апреля стало известно, что телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые после введения санкций транслировались на видеохостинге YouTube, больше недоступны для просмотра на территории Украины.
- При этом за границей их по-прежнему можно смотреть. Также продолжает работу YouTube-канал Перший незалежний, который создали журналисты закрытых каналов.
- Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет. Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.