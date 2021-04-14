У Міноборони назвали цілі Росії через стягування військ до кордону України

Таран висловився про сценарії РФ / УНІАН

Міністр оборони України Андрій Таран назвав чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

За його словами, першою метою є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації і перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.

"Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова", - говорить міністр.

Таран додав, що третьою метою може бути провокація за грузинським сценарієм.

"Коли приводом для силового розширення окупованих територій Донецької та Луганської областей може стати звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслив він.

При цьому четвертою метою, на його думку, є відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe-2021, і одночасно підготовкою до російських навчань Захід-2021.

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