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У Міноборони назвали цілі Росії через стягування військ до кордону України

14 квітня 2021, 21:12
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Міністр оборони назвав можливі цілі стягування військ РФ до України.

Таран
Таран висловився про сценарії РФ / УНІАН

Міністр оборони України Андрій Таран назвав чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

За його словами, першою метою є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації і перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.

"Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова", - говорить міністр.

Таран додав, що третьою метою може бути провокація за грузинським сценарієм.

"Коли приводом для силового розширення окупованих територій Донецької та Луганської областей може стати звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслив він.

При цьому четвертою метою, на його думку, є відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe-2021, і одночасно підготовкою до російських навчань Захід-2021.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
  • 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.

російські війська Міноборони України Андрій Таран
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