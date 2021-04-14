У Міноборони назвали цілі Росії через стягування військ до кордону України

Міністр оборони назвав можливі цілі стягування військ РФ до України.
Міністр оборони України Андрій Таран назвав чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.
За його словами, першою метою є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації і перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.
"Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова", - говорить міністр.
Таран додав, що третьою метою може бути провокація за грузинським сценарієм.
"Коли приводом для силового розширення окупованих територій Донецької та Луганської областей може стати звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслив він.
При цьому четвертою метою, на його думку, є відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe-2021, і одночасно підготовкою до російських навчань Захід-2021.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
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- 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.