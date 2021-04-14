В Минобороны назвали цели России из-за стягивания войск к границе Украины

Таран высказался о сценариях РФ / УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал четыре возможные цели Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границе.

По его словам, первой целью является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.

"Второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова", - говорит министр.

Таран добавил, что третьей целью может быть провокация по грузинскому сценарию.

"Когда поводом для силового расширения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может стать обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул он.

При этом четвертой целью, по его мнению, является ответом России на проведение учений Defender Europe-2021, и одновременно подготовкой к российским учений Запад-2021.

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