У Міноборони розповіли про сценарій Росії проти України

Російські війська на Донбасі / npr.org

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій" 2008 року.

За словами Тарана, вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Російської Федерації.

Така концентрація російських військ на півночі, сході та півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не тільки безпеці нашої держави, а й стабільності в Європі.

"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком усвідомлюємо, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України в нападі на мирне населення", – заявив Таран на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном.

Він додав, що вже понад 400 тисячам осіб на окупованих територіях видані російські паспорти.

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На думку Тарана, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво Росії, могло б стати надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Тому Україна розраховує на сприятливу позицію Франції як члена НАТО.

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