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У Міноборони розповіли про сценарій Росії проти України

13 квітня 2021, 22:03
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За словами Тарана, для України може повторитися план дій Росії, який вона вже використовувала в Грузії у війні 2008 року.

Російські війська
Російські війська на Донбасі / npr.org

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій" 2008 року.

За словами Тарана, вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Російської Федерації.

Така концентрація російських військ на півночі, сході та півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не тільки безпеці нашої держави, а й стабільності в Європі.

"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком усвідомлюємо, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України в нападі на мирне населення", – заявив Таран на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном.

Він додав, що вже понад 400 тисячам осіб на окупованих територіях видані російські паспорти.

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На думку Тарана, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво Росії, могло б стати надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Тому Україна розраховує на сприятливу позицію Франції як члена НАТО.

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
  • Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.

НАТО війна на Донбасі Андрій Таран
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