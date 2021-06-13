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У Міносвіти розповіли, чи надходили заперечення з приводу дисертації Киви

13 червня 2021, 15:19

Ситуацію із запереченнями з приводу дисертації нардепа Іллі Киви чітко прокоментував особисто керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет.

Ківа
Ілля Кива / УНІАН

Міністерство освіти і науки України не отримувало жодних скарг на порушення в дисертації народного депутата Іллі Киви. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства та експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів", - зауважив чиновник.

Він додав, що ніяких заперечень з приводу дисертації Киви в Міносвіти не надходило.

"Ніяких фактів, нічого немає. Опір яке? У соцмережах? Ну, воно завжди. Якщо у кого є якісь підтвердження одного, іншого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка об'єктивно",-додав Шкарлет.

Водночас журналіст Данило Мокрик стверджуючи, що заяву про порушення було передано до Міносвіти через кілька днів після захисту Кивою кандидатської дисертації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня 2021 року народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.

Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.

Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.

Ілля Кива новини України
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