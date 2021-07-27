У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році

Які вузи обирають абітурієнти / telegraf.com.ua

Минулого тижня в Україні завершилося приймання заяв та документів до закладів вищої освіти для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

Загалом абітурієнти подали 1 млн 85 тис. 679 заяв на бакалаврат і 166 тис. 534 заяв на магістратуру. Ці цифри на 7% вищі, аніж було торік, повідомляється на сайті Міносвіти.

У топі випускників шкіл такі університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 53 777 поданих заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 47 326;

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 235.

Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

Філологія – 76 371;

Право – 67 720;

Комп’ютерні науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Середня освіта – 44 136;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618;

Журналістика – 43 215;

Психологія – 39 529;

Економіка 37 – 464;

Маркетинг – 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші ЗВО:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 11 483 подані заяви;

Національний університет "Львівська політехніка" – 7 738;

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" –7 061.

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право – 23 404;

Менеджмент – 11701;

Середня освіта – 9 280;

Філологія – 8 528;

Комп’ютерні науки – 8 511;

Психологія – 6 373;

Економіка – 5 845;

Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;

Публічне управління та адміністрування – 4850;

Комп’ютерна інженерія – 4 058.

У Міносвіти наголосили, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.

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