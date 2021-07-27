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У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році

27 липня 2021, 11:18

Найбільше заяв абітурієнти подали до вишів Києва, Львова та Харкова.

абітурієнти, вуз
Які вузи обирають абітурієнти / telegraf.com.ua

Минулого тижня в Україні завершилося приймання заяв та документів до закладів вищої освіти для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

Загалом абітурієнти подали 1 млн 85 тис. 679 заяв на бакалаврат і 166 тис. 534 заяв на магістратуру. Ці цифри на 7% вищі, аніж було торік, повідомляється на сайті Міносвіти.

У топі випускників шкіл такі університети:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 53 777 поданих заяв;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 47 326;
  • Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 235.

Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

  • Філологія – 76 371;
  • Право – 67 720;
  • Комп’ютерні науки – 66 123;
  • Менеджмент – 62 227;
  • Середня освіта – 44 136;
  • Інженерія програмного забезпечення – 43 618;
  • Журналістика – 43 215;
  • Психологія – 39 529;
  • Економіка 37 – 464;
  • Маркетинг – 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші ЗВО:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 11 483 подані заяви;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 7 738;
  • Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" –7 061.

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

  • Право – 23 404;
  • Менеджмент – 11701;
  • Середня освіта – 9 280;
  • Філологія – 8 528;
  • Комп’ютерні науки – 8 511;
  • Психологія – 6 373;
  • Економіка – 5 845;
  • Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;
  • Публічне управління та адміністрування – 4850;
  • Комп’ютерна інженерія – 4 058.

У Міносвіти наголосили, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.

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