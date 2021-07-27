У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році

Найбільше заяв абітурієнти подали до вишів Києва, Львова та Харкова.
Минулого тижня в Україні завершилося приймання заяв та документів до закладів вищої освіти для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.
Загалом абітурієнти подали 1 млн 85 тис. 679 заяв на бакалаврат і 166 тис. 534 заяв на магістратуру. Ці цифри на 7% вищі, аніж було торік, повідомляється на сайті Міносвіти.
У топі випускників шкіл такі університети:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 53 777 поданих заяв;
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 47 326;
- Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 235.
Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:
- Філологія – 76 371;
- Право – 67 720;
- Комп’ютерні науки – 66 123;
- Менеджмент – 62 227;
- Середня освіта – 44 136;
- Інженерія програмного забезпечення – 43 618;
- Журналістика – 43 215;
- Психологія – 39 529;
- Економіка 37 – 464;
- Маркетинг – 36 080.
Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші ЗВО:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 11 483 подані заяви;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 7 738;
- Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" –7 061.
Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:
- Право – 23 404;
- Менеджмент – 11701;
- Середня освіта – 9 280;
- Філологія – 8 528;
- Комп’ютерні науки – 8 511;
- Психологія – 6 373;
- Економіка – 5 845;
- Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;
- Публічне управління та адміністрування – 4850;
- Комп’ютерна інженерія – 4 058.
У Міносвіти наголосили, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.
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Автор: Денис Пономаренко