В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы и специальности среди абитуриентов в 2021 году

Какие вузы выбирают абитуриенты / telegraf.com.ua

На прошлой неделе в Украине завершился прием заявлений и документов в учреждения высшего образования для получения образовательных степеней бакалавра и магистра.

В общем абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на бакалавриат и 166 тыс. 534 заявлений в магистратуру. Эти цифры на 7% выше, чем было в прошлом году, сообщается на сайте Минобразования.

В топе выпускников школ такие университеты:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 53 777 поданных заявлений;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 47 326;

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 46 235.

Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений:

Филология — 76 371;

Право — 67 720;

Компьютерные науки — 66 123;

Менеджмент — 62 227;

Среднее образование — 44 136;

Инженерия программного обеспечения — 43 618;

Журналистика — 43 215;

Психология — 39 529;

Экономика — 37 464;

Маркетинг — 36 080.

Среди будущих магистров на основе степени бакалавра самые популярные УВО:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 11 483 поданные заявления;

Национальный университет "Львовская политехника" — 7 738;

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 7 061.

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:

Право — 23404;

Менеджмент — 11701;

Среднее образование — 9280;

Филология — 8528;

Компьютерные науки — 8511;

Психология — 6373;

Экономика — 5845;

Финансы, банковское дело и страхование — 5624;

Публичное управление и администрирование — 4850;

Компьютерная инженерия — 4058.

В Минобразования подчеркнули, что обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.

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