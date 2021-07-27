В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы и специальности среди абитуриентов в 2021 году

Больше всего заявлений абитуриенты подали в вузы Киева, Львова и Харькова.
На прошлой неделе в Украине завершился прием заявлений и документов в учреждения высшего образования для получения образовательных степеней бакалавра и магистра.
В общем абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на бакалавриат и 166 тыс. 534 заявлений в магистратуру. Эти цифры на 7% выше, чем было в прошлом году, сообщается на сайте Минобразования.
В топе выпускников школ такие университеты:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 53 777 поданных заявлений;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 47 326;
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 46 235.
Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений:
- Филология — 76 371;
- Право — 67 720;
- Компьютерные науки — 66 123;
- Менеджмент — 62 227;
- Среднее образование — 44 136;
- Инженерия программного обеспечения — 43 618;
- Журналистика — 43 215;
- Психология — 39 529;
- Экономика — 37 464;
- Маркетинг — 36 080.
Среди будущих магистров на основе степени бакалавра самые популярные УВО:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 11 483 поданные заявления;
- Национальный университет "Львовская политехника" — 7 738;
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 7 061.
Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:
- Право — 23404;
- Менеджмент — 11701;
- Среднее образование — 9280;
- Филология — 8528;
- Компьютерные науки — 8511;
- Психология — 6373;
- Экономика — 5845;
- Финансы, банковское дело и страхование — 5624;
- Публичное управление и администрирование — 4850;
- Компьютерная инженерия — 4058.
В Минобразования подчеркнули, что обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.
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