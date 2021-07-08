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"Хотим развивать это государство": двойняшки с Волыни получили максимальные баллы на ВНО-2021

8 июля 2021, 13:49

Выпускники хотят остаться в Украине и планируют учиться в одном из столичных вузов.

ВНО
Двойняшки Елена и Андрей Костюки / Суспільне

В Луцке двойнята Елена и Андрей Костюки получили максимальные 200 балов по трем предметам Внешнего независимого оценивания 2021. По словам выпускников, некоторые предметы знали хорошо, а из других усиленно готовились перед самым тестированием, пишет Суспільне.

Двойняшки закончили Волынский научный лицей-интернат. Они рассказывают, что в классе сидели за одной партой, однако списывать друг другу не давали.

Как двойняшки сдали ВНО-2021:

  • Елена Костюк сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. По английскому языку, украинскому языку и литературе – 197.
  • Её брат, Андрей Костюк, получил максимальные 200 баллов на тесте по географии. Парень высокие баллы имеет и по другим дисциплинам – написал английский и математику на 197 и 198 баллов соответственно.

Выпускница рассказывает, что математика ей всегда давалась легко, английским занимается давно, а вот к украинскому языку и литературе углубленно готовилась на протяжении последнего года, перед ВНО.

Учительница математики Анастасия Букаревич говорит, что ожидала таких результатов от своих учеников: "После ВНО они вечером позвонили, Андрей сразу нашел ошибку свою. А у Леночки мы надеялись что будет 200 баллов", – сказала она.

ВНО
Елена и Андрей в школе / "Суспільне"

Где хотят учиться двойняшки? Выпускники хотят остаться в Украине и планируют поступать в один из киевских вузов. Парень хочет поступать на юридический факультет, его сестра мечтает стать психологом.

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"Хотим развивать это государство. Менять сознание людей и показывать своим примером, что в Украине можно развиваться и нужно вместе строить наше государство", – отметил Андрей.

Отмечается, что вне учебы Елена увлекается рисованием, Андрей – спортом.

Напомним, что в Украине закончилась основная сессия ВНО. В этом году максимальный балл в 200 баллов по крайней мере по одному предмету получило 550 участников тестирования. По трем предметам максимальное количество баллов получил только один школьник.

Также отмечается, что количество тех, кто зарегистрировался на ВНО в 2021 году, было едва ли не самым большим за все годы проведения тестирования в Украине.

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