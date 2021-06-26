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Треть абитуриентов "завалили" ВНО по математике: почему результаты такие позорные

26 июня 2021, 10:02

Треть нынешних участников тестирования оступилась на простейших задачах. 31% — не преодолел порог по математике.

ВНО 2021
Треть абитуриентов "завалили" ВНО по математике / Униан

В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) и уже известно, сколько участников набрали максимальное количество баллов — 200. В этом году таких 574. Меньше всего отличников по украинскому языку и литературе — всего 5 учеников. А больше всего по английскому — 210 и математике — 137 участников.

И это в то время, когда треть тех, кто проходил тестирование по математике, не набрали даже минимум баллов, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Журналисты пообщались с выпускниками, и узнали, почему по математике такие позорные результаты.

В частности, выпускница Сумской гимназии рассказала, что у нее по математике - 200, с английского - 200, по украинскому языку и литературе - 199,5. К ВНО по математике она особо не готовилась, все годы хорошо училась в гимназии, а за три месяца до тестирования ходила к репетитору.

"Я просто собралась и очень спокойно начала писать, что могла написать", — рассказала Ирина.

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В то же время выпускница Тернопольской гимназии, у которой по математике — 200 баллов, химии — 200, украинском языке — 194, отметила, что для получения по математике максимального показателя последний год занималась еще и с репетитором.

"Не так, чтобы усиленно, только раз в неделю по 1,5 часа. Но этого мне было достаточно, а еще училась в математическом классе в гимназии. И было по 9 часов в неделю, почти каждый день по 2 урока математики", — говорит Виктория.

Однако треть нынешних участников тестирования оступилась на простейших задачах. 31% — не преодолел порог по математике.

Как рассказал журналистам Сергей, который в этом году окончил экономический факультет Киевского университета, он параллельно работает учителем математики в школе и ходит сдавать ВНО уже пятый год. И пятый год подряд набирает 200 баллов.

"Задания не становятся сложнее. Я начинал в 2017, если сравнить сейчас, то задачи стали в разы проще", — говорит Сергей.

Сергей объяснил, почему, по его мнению, столько участников ВНО завалили математику в этом году. По его словам, по сравнению с прошлыми годами, в этом году на это ВНО зарегистрировалось намного больше участников. Часть решила сходить просто так, чтобы проверить свои знания, и обрушила статистику.

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