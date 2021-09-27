У МОЗ налякали головлікарів відстороненням від посади: в чому причина

Ляшко вимагає карати за підробку сертифікатів / УНІАН

У МОЗ настійно вимагають усувати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію у їхніх лікарнях - медпрацівників можуть усувати від посади на час проведення розслідування, йдеться на сторінці Facebook МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні на кількох лікарів вже завели кримінальні справи за підробку свідоцтв.

"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, - об'єднаним територіальним громадам - із проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства. Переконані, що керівники повинні нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях", - додав він.

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Якщо слідство виявить, що головний лікар був непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії лікарні та розрив її контракту з Національною службою здоров'я. Після цього територіальна громада фінансуватиме лікарню самостійно.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.