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У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19

17 липня 2021, 17:24

В першу чергу медпрацівники роблять акцент на вакцинації на цільових групах, які не встигли отримати щеплення раніше - сказали представники МОЗ.

Вакцинація
У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID - 19 / УНІАН

Під час прийдешньої, вже п'ятої за рахунком, хвилі вакцинації за рекомендаціями українських медиків, в Україні щеплюватимуться діти. Про це повідомляє агентство Укрінформ з посиланням на керівника Національної програми імунізації Центру громадського здоров'я (ЦОЗ) МОЗ Олександр Заїка

"Під час п'ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям в першу чергу потрібно буде давати перевагу", ‒ сказав він.

За словами Заїки, в ЦОЗ в першу чергу роблять акцент на вакцинації на цільових групах, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації.

"Якщо ми говоримо про дітей у віці 12-16 років, то ми знаємо, що це вакцина Pfizer і там буде чіткий алгоритм, в яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації", - розповів він.

Заїка окремо зазначив, що щеплення дітей в Україні проходитимуть виключно за рекомендаціями лікарів.

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Діти, у яких Китайський коронавірус Covid-19 у більшості випадків проходить безсимптомно, є "двигуном епідемії", оскільки розносять інфекцію віру і заражають людей, які знаходяться в групі ризику.

Таку думку висловила відомий інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

Вона також розповіла, що діти часто є двигуном будь-якої епідемії, тому що часто переживають хворобу ‒ в тому числі і коронавірус Covid-19 ‒ з повною відсутністю симптомів. Але це не робить їх менш заразними.

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