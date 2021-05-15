У НАТО пригрозили тиснути на Москву і висунули звинувачення через Україну

У НАТО зробили заяву щодо України та РФ / Фото: Reuters

У відносинах в Росією НАТО буде використовувати поєднання тиску і діалогу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує вести себе агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він в ході дискусії з питання про збереження міжнародного миру на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні, повідомляє Німецька хвиля.

При цьому генсек НАТО нагадав про Україну, Грузію та опозиціонера Олексія Навального.

"Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи в той же час готовність до переговорів", - вказав Столтенберг.

Саміт НАТО: чого чекати Україні

Зазначимо, що за словами американського дипломата, екс-посла США в Росії, колишнього заступника генерального секретаря НАТО Олександра Вершбоу, Україні не варто багато очікувати від саміту НАТО в червні.

Як підкреслив він під час онлайн-дискусії на майданчику Київського форуму з безпеки, Київ повинен домагатися включення її питання в стратегію НАТО 2030.

"Вважаю, що Україна діє правильно, коли підштовхує НАТО до виконання своїх обіцянок. У той же час Україні не варто мати занадто високих очікувань з приводу саміту в червні. Ми повинні розглядати наступні кілька років як період нових можливостей", - говорить американський дипломат.

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Зближення України з НАТО: