В НАТО пригрозили давить на Москву и выдвинули обвинение из-за Украины

В НАТО сделали заявление по Украине и РФ / Фото: Reuters

В отношениях в Россией НАТО будет использовать сочетание давления и диалога, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне, сообщает Немецкая волна.

При этом генсек НАТО напомнил об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном.

"Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.

Саммит НАТО: чего ждать Украине

Отметим, что по словам американского дипломата, экс-посла США в России, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу, Украине не стоит много ожидать от саммита НАТО в июне.

Как подчеркнул он во время онлайн-дискуссии на площадке Киевского форума по безопасности, Киев должен добиваться включения ее вопроса в стратегию НАТО 2030.

"Считаю, что Украина действует правильно, когда подталкивает НАТО к выполнению своих обещаний. В то же время Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий по поводу саммита в июне. Мы должны рассматривать следующие несколько лет как период новых возможностей", - говорит американский дипломат.

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Сближение Украины с НАТО: