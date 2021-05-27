У Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю

У Миколаєві вибухнув новий скандал, який сильно обурив українців.

Як розповів у Facebook виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, з'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

Так, Несміянов показав старі каструлі, ваги і ножі в шкільних їдальнях, які можуть шокувати всіх. Весь цей інвентар не можна використовуватися для приготування їжі.

"Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають... навіть ганчірки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Фото - це тільки частина загальної картини", - написав Несміянов.

До того ж, перевірка показала, що дітям підсовували запліснявілі продукти.

На фото можна побачити:

проросла картопля,

буряк з цвіллю,

неналежної якості квашені огірки.

До слова, за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпеки шкільного харчування. В результаті фахівці вилучили понад 3 тонн небезпечних харчових продуктів.

А серед найчастіших порушень у навчальних закладах:

недотримання гігієни виробництва,

недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.

Як раніше повідомляв Главред: