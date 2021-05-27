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У Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю

27 травня 2021, 16:45
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Новий скандал трапився в Миколаєві, через те що дітей годували простроченими продуктами.

  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov

У Миколаєві вибухнув новий скандал, який сильно обурив українців.

Як розповів у Facebook виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, з'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

Так, Несміянов показав старі каструлі, ваги і ножі в шкільних їдальнях, які можуть шокувати всіх. Весь цей інвентар не можна використовуватися для приготування їжі.

"Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають... навіть ганчірки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Фото - це тільки частина загальної картини", - написав Несміянов.

До того ж, перевірка показала, що дітям підсовували запліснявілі продукти.

На фото можна побачити:

  • проросла картопля,
  • буряк з цвіллю,
  • неналежної якості квашені огірки.

До слова, за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпеки шкільного харчування. В результаті фахівці вилучили понад 3 тонн небезпечних харчових продуктів.

А серед найчастіших порушень у навчальних закладах:

  • недотримання гігієни виробництва,
  • недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Співробітники кіберполіції знайшли чат, який називався"Колумбайн – відродження". Один з учасників чату написав, що київська школа №250 назавжди запам'ятає 19 травня, а інший інтернет-користувач розмістив знімок рушниці, нібито вкраденої у батька і пригрозив бійнею.
  • У Львівській області директора Соснівської школи №14 Наталію Щербань судили за булінг. Педагог труїла дітей за зовнішній вигляд, називала "бомжами", "худобою" і радила звернутися в психіатричну лікарню.
школы правильне харчування
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