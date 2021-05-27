У Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю

Новий скандал трапився в Миколаєві, через те що дітей годували простроченими продуктами.
У Миколаєві вибухнув новий скандал, який сильно обурив українців.
Як розповів у Facebook виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, з'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.
Так, Несміянов показав старі каструлі, ваги і ножі в шкільних їдальнях, які можуть шокувати всіх. Весь цей інвентар не можна використовуватися для приготування їжі.
"Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають... навіть ганчірки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Фото - це тільки частина загальної картини", - написав Несміянов.
До того ж, перевірка показала, що дітям підсовували запліснявілі продукти.
На фото можна побачити:
- проросла картопля,
- буряк з цвіллю,
- неналежної якості квашені огірки.
До слова, за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпеки шкільного харчування. В результаті фахівці вилучили понад 3 тонн небезпечних харчових продуктів.
А серед найчастіших порушень у навчальних закладах:
- недотримання гігієни виробництва,
- недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.
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