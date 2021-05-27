В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью

В Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев.

Как рассказал в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

Так, Несмиянов показал старые кастрюли, весы и ножи в школьных столовых, которые могут шокировать всех. Весь этот инвентарь нельзя использоваться для приготовления пищи.

"Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садиках и школах поражают... даже тряпки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Фото – это только часть общей картины", – написал Несмиянов.

К тому же, проверка показала, что детям подсовывали заплесневелые продукты.

На фото можно увидеть:

проросший картофель,

свеклу с плесенью,

ненадлежащего качества квашеные огурцы.

К слову, за последние шесть месяцев Госпродпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок безопасности школьного питания. В результате специалисты изъяли более 3 тонн опасных пищевых продуктов.

А среди самых частых нарушений в учебных заведениях:

несоблюдение гигиены производства,несоблюдение требований хранения и транспортировки продуктов.

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