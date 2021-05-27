В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью

Новый скандал случился в Николаеве, из-за того что детей кормили просроченными продуктами.
В Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев.
Как рассказал в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.
Так, Несмиянов показал старые кастрюли, весы и ножи в школьных столовых, которые могут шокировать всех. Весь этот инвентарь нельзя использоваться для приготовления пищи.
"Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садиках и школах поражают... даже тряпки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Фото – это только часть общей картины", – написал Несмиянов.
К тому же, проверка показала, что детям подсовывали заплесневелые продукты.
На фото можно увидеть:
- проросший картофель,
- свеклу с плесенью,
- ненадлежащего качества квашеные огурцы.
К слову, за последние шесть месяцев Госпродпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок безопасности школьного питания. В результате специалисты изъяли более 3 тонн опасных пищевых продуктов.
А среди самых частых нарушений в учебных заведениях:
несоблюдение гигиены производства,несоблюдение требований хранения и транспортировки продуктов.
Как ранее сообщал Главред:
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