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В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью

27 мая 2021, 16:45
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Новый скандал случился в Николаеве, из-за того что детей кормили просроченными продуктами.

  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov
  • Продукты в садах и школах Николаева
    Продукты в садах и школах Николаева facebook.com/nesmianov

В Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев.

Как рассказал в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

Так, Несмиянов показал старые кастрюли, весы и ножи в школьных столовых, которые могут шокировать всех. Весь этот инвентарь нельзя использоваться для приготовления пищи.

"Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садиках и школах поражают... даже тряпки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Фото – это только часть общей картины", – написал Несмиянов.

К тому же, проверка показала, что детям подсовывали заплесневелые продукты.

На фото можно увидеть:

  • проросший картофель,
  • свеклу с плесенью,
  • ненадлежащего качества квашеные огурцы.

К слову, за последние шесть месяцев Госпродпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок безопасности школьного питания. В результате специалисты изъяли более 3 тонн опасных пищевых продуктов.

А среди самых частых нарушений в учебных заведениях:

несоблюдение гигиены производства,несоблюдение требований хранения и транспортировки продуктов.

Как ранее сообщал Главред:

  • Сотрудники киберполиции нашли чат, который назывался "Колумбайн – возрождение". Один из участников чата написал, что киевская школа №250 навсегда запомнит 19 мая, а другой интернет-пользователь разместил снимок ружья, якобы украденного у отца и пригрозил бойней.
  • Во Львовской области директора Сосновской школы №14 Наталью Щербань судили за буллинг. Педагог травила детей за внешний вид, называла "бомжами", "скотом" и советовала обратиться в психиатрическую больницу.
школы правильное питание
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