"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках

Наталью Щербань судили за буллинг. Она же утверждает, что ее замечания были по делу и касались только внешнего вида, мол, обидеть детей она не хотела.
Во Львовской области директора Сосновской школы №14 Наталью Щербань судили за буллинг. Педагог травила детей за внешний вид, называла "бомжами", "скотом" и советовала обратиться в психиатрическую больницу. Она свою вину не признает и собирается оспаривать решение суда.
По словам родителей, дети каждое утро придумывали причины, чтобы не идти в школу или вообще просили перевести в другую. Позже они записали аудиозапись, с которой родители отправились в суд, поскольку в отделе образования буллинг в действиях педагога не увидели, а только лишь нарушение педагогической этики, передает ТСН.
В суде несколько школьниц рассказали, как их оскорбляла директор.
"Меня директор называла королевой бомжей. Директор сказала, что меня надо отвезти в психушку", - поделилась 7-классница Маргарита.
"Мисс помойка, мис секонд-хенд. Брюки, было сказано, что как презервативы. Что был ребенок ребенком, а выросла дура дурой", — добавила школьница Юлия.
Среди других неэтичных высказываний педагога на запись попали такие:
- "Какой дурак тебя замуж возьмет? Кому нужна корова?"
- "Смотри, отрастила себе второй подбородок"
- "На что ты похожа? Ты ходячая булочка, плетенка"
- "Твой вид свидетельствует о том, что имела нас всех в заднице, и себя прежде всего"
- "Я не представляю себе парня, который бы обратил внимание на такое".
Женщина работает директором школы уже 16 лет. По ее словам, замечания были по делу и касались только внешнего вида, мол, обидеть детей она не хотела.
"75%, а то и 80% - это просто детские фантазии. Там просто такие слова, которые я никогда в жизни не употребляю. Я филолог", — сказала Щербань.
"И я бы нашла другие, возможно, это были бы слова даже более оскорбительные, но награждать мисами, королевами — я никогда этого не делала", — оправдывается директор.
Читайте такжеБешеный буллинг: в Херсоне школьники избили одноклассника - видеоК слову, в попечительском совете школы директора поддерживают. Говорят, это не систематическое унижение, а воспитание учеников, потому что внешний вид некоторых детей является ненадлежащим.
Суд признал педагога виновной в буллинге в отношении детей. Теперь Щербань должна заплатить почти полторы тысячи гривен штрафа. Но делать этого не собирается. Говорит, будет подавать аппеляцию на решение суда.
Буллинг в школах - о чем ранее писал Главред:
- В Запорожье затравленная учителями школьница покончила с собой.
- Под Херсоном 14-летняя школьница наглоталась таблеток из-за буллинга в школе.
Буллинг
От англ. bullying (издевательство, травля). Это агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого или группы лиц.
18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). 19 января закон о противодействии буллингу вступил в силу.
Согласно закону, буллингом считаются действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.
Законом вводится административная ответственность за буллинг. Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ за неуведомление полиции о случаях травли.