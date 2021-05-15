"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках

Наталью Щербань обвиняют в буллинге в отношении детей / скриншот

Во Львовской области директора Сосновской школы №14 Наталью Щербань судили за буллинг. Педагог травила детей за внешний вид, называла "бомжами", "скотом" и советовала обратиться в психиатрическую больницу. Она свою вину не признает и собирается оспаривать решение суда.

По словам родителей, дети каждое утро придумывали причины, чтобы не идти в школу или вообще просили перевести в другую. Позже они записали аудиозапись, с которой родители отправились в суд, поскольку в отделе образования буллинг в действиях педагога не увидели, а только лишь нарушение педагогической этики, передает ТСН.

В суде несколько школьниц рассказали, как их оскорбляла директор.

"Меня директор называла королевой бомжей. Директор сказала, что меня надо отвезти в психушку", - поделилась 7-классница Маргарита.

"Мисс помойка, мис секонд-хенд. Брюки, было сказано, что как презервативы. Что был ребенок ребенком, а выросла дура дурой", — добавила школьница Юлия.

Среди других неэтичных высказываний педагога на запись попали такие:

"Какой дурак тебя замуж возьмет? Кому нужна корова?"

"Смотри, отрастила себе второй подбородок"

"На что ты похожа? Ты ходячая булочка, плетенка"

"Твой вид свидетельствует о том, что имела нас всех в заднице, и себя прежде всего"

"Я не представляю себе парня, который бы обратил внимание на такое".

Женщина работает директором школы уже 16 лет. По ее словам, замечания были по делу и касались только внешнего вида, мол, обидеть детей она не хотела.

"75%, а то и 80% - это просто детские фантазии. Там просто такие слова, которые я никогда в жизни не употребляю. Я филолог", — сказала Щербань.

"И я бы нашла другие, возможно, это были бы слова даже более оскорбительные, но награждать мисами, королевами — я никогда этого не делала", — оправдывается директор.

Читайте такжеБешеный буллинг: в Херсоне школьники избили одноклассника - видеоК слову, в попечительском совете школы директора поддерживают. Говорят, это не систематическое унижение, а воспитание учеников, потому что внешний вид некоторых детей является ненадлежащим.

Суд признал педагога виновной в буллинге в отношении детей. Теперь Щербань должна заплатить почти полторы тысячи гривен штрафа. Но делать этого не собирается. Говорит, будет подавать аппеляцию на решение суда.

Буллинг в школах - о чем ранее писал Главред:

В Запорожье затравленная учителями школьница покончила с собой.

Под Херсоном 14-летняя школьница наглоталась таблеток из-за буллинга в школе.