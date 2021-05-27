Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы

На Киевщине стоматологи за одну операцию удалили ребенку 12 зубов / Фото pixabay.com

В Ирпене Киевской области стоматологи без согласия матери удалили 9-летней девочке 12 молочных зубов. Обошлась эта процедура в 13 тысяч гривен. Теперь есть риск, что у ребенка будут проблемы с ростом коренных зубов.

Родители Ники обратились в частную стоматологическую клинику. Там обещали удалить один зуб безболезненно и под общим наркозом. После осмотра врач предложила дополнительно удалить еще два зуба рядом с тем, который болел. Мама поставила подпись на договоре, но не сразу обратила внимание, что графа о количестве зубов была пропущена, передает ТСН.

Когда перед операцией ребенка ввели в наркоз, маме Ники предложили удалить абсолютно все молочные зубы ребенка. Разрешения она не дала и вышла, чтобы сделать звонок другому врачу. Когда она вернулась, то попросила остановить операцию, но было уже поздно.

Совладельцы клиники говорят, что мать ребенка знала об удалении 12-ти зубов. По их словам, зубы были с кариесом и со временем все равно бы мешали росту постоянных.

Читайте такжеВ Киеве стоматолог пытался убить бабушку и грабил своих пациентовСтоматолог из другой клиники говорит, что без удаленных молочных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубки не знают куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И если там давления уже нет — они будут лезть куда угодно", — рассказал врач.

Другие специалисты советуют временно установить ребенку протезы.

Семья наняла адвоката и готовит письмо-претензию в стоматологическую клинику, а также жалобу в Министерство здравоохранения для того, чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок. Если клиника не признает вину, будут подавать заявление в суд.

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