УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы

27 мая 2021, 06:47
Прослушать новость
Остановить

Есть риск, что у ребенка будут проблемы с ростом коренных зубов. Врачи говорят, что без удаленных молочных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

стоматолог, зубы
На Киевщине стоматологи за одну операцию удалили ребенку 12 зубов / Фото pixabay.com

В Ирпене Киевской области стоматологи без согласия матери удалили 9-летней девочке 12 молочных зубов. Обошлась эта процедура в 13 тысяч гривен. Теперь есть риск, что у ребенка будут проблемы с ростом коренных зубов.

Родители Ники обратились в частную стоматологическую клинику. Там обещали удалить один зуб безболезненно и под общим наркозом. После осмотра врач предложила дополнительно удалить еще два зуба рядом с тем, который болел. Мама поставила подпись на договоре, но не сразу обратила внимание, что графа о количестве зубов была пропущена, передает ТСН.

Когда перед операцией ребенка ввели в наркоз, маме Ники предложили удалить абсолютно все молочные зубы ребенка. Разрешения она не дала и вышла, чтобы сделать звонок другому врачу. Когда она вернулась, то попросила остановить операцию, но было уже поздно.

Совладельцы клиники говорят, что мать ребенка знала об удалении 12-ти зубов. По их словам, зубы были с кариесом и со временем все равно бы мешали росту постоянных.

Читайте такжеВ Киеве стоматолог пытался убить бабушку и грабил своих пациентовСтоматолог из другой клиники говорит, что без удаленных молочных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубки не знают куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И если там давления уже нет — они будут лезть куда угодно", — рассказал врач.

Другие специалисты советуют временно установить ребенку протезы.

Семья наняла адвоката и готовит письмо-претензию в стоматологическую клинику, а также жалобу в Министерство здравоохранения для того, чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок. Если клиника не признает вину, будут подавать заявление в суд.

Скандал со стоматологом в Ровно - о чем ранее писал Главред:

  • В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить. На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
  • Врач-стоматолг Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей в ее клинике Only kids, утверждает, что не занималась рукоприкладством. По ее словам, обнародованные видеоролики, на которых запечатлено насилие над детьми, – ненастоящие.
  • В феврале СМИ писали, что Кравчук продолжает работать в клинике. Фигурантку пяти уголовных дел не раз уже видели на своем рабочем месте.

новости Киева Ирпень стоматолог
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Назван лучший способ сжечь жир на животеНазван лучший способ сжечь жир на животе Врачи назвали самый опасный алкоголь для организмаВрачи назвали самый опасный алкоголь для организма Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делатьПолное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командираОбнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира

Последние новости

07:04
Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе
06:58
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
06:47
Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы Видео
06:34
Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси мнение
06:05
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина Видео
Реклама
06:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
05:31
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
05:03
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
04:32
Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада
03:51
"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника
03:23
КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение
03:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
02:14
Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации Видео
01:38
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
00:51
Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair Видео
00:19
Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине
26 мая, среда
23:57
Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Видео
23:32
Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии Видео
23:03
Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
22:54
В Беларуси 17-летний сирота покончил с собой из-за обвинений в участии в массовых митингах Видео
Реклама
22:38
В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса Видео
22:21
На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики Видео
22:03
Кабмин упростил пересечение границы с Крымом: что изменилось Видео
21:34
Приметы о посуде и еде, которые сулят удачу и приводят к нищите Видео
21:26
"Жесткий обмен мнениями": у Зеленского поведали о переговорах "нормандских" советников Видео
21:23
Эксперт высказался о войне на Донбассе и приступах "шизы" у России Видео
21:11
Глава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО Видео
20:35
Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов Видео
20:20
В Кривом Роге мужчина облил беременную подругу бензином и поджег: медики спасают девушку Видео
20:14
В Беларуси прошлись по решению Украины о запрете импорта электроэнергии
20:03
Скоро на рынке портативных консолей появится новый игрок
19:58
Новые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики Видео
19:55
Что Лукашенко и Путин не способны понять никогда мнение
19:46
Нанес своему чаду 106 ударов ножом: на Черниговщине в "психушку" закроют убийцу 7-летнего сына
19:18
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в июне Видео
19:15
Кулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2 Видео
19:15
Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира Видео
18:59
"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформы Видео
18:45
В моду на лето 2021 входят гламурные слитные купальники, которые можно носить не только на пляж Фото Видео
18:28
В Кабмине придумали неприятный "сюрприз" для некоторых ФОПов Видео
Реклама
18:15
Как Лукашенко занял последнее место на конкурсе неудачников мнение
17:55
Эксперт объяснил, чем грозит Украине запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
17:50
"Собирался всех убить": появились детали огненной "атаки" на троллейбус в Киеве Фото Видео
17:50
Первая соцсеть с голосовым управлением – во ВКонтакте встроили "Марусю"
17:23
Голая Alyona Alyona прикрыла грудь и рассказала про секс
17:08
В магазине PlayStation стартовала щедрая распродажа с первыми эксклюзивами для PS5 Видео
17:00
"Лучше бы дали умереть до операции": украинка застряла в Беларуси после серьезной операции Видео
16:49
"Движется к чистой металлургии": делегация из Германии посетила меткомбинат имени Ильича
16:41
Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга, они как братья-близнецы - эксперт Видео
16:33
"Автомагистраль-Юг" в июне проложит европейскую дорогу от Павлограда в донецком направлении
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять