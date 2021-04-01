У Миколаєві запроваджують жорсткий карантин і зупиняють транспорт

Миколаїв йде на локдаун / Reuters

У Миколаєві посилили карантинні обмеження. Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, це зробили для того, щоб збити нову хвилю COVID-19.

"Ми продовжуємо карантинні заходи в карантинній зоні. Це означає, що люди, які не могли працювати раніше, так і не зможуть працювати. Це стосується непродовольчих товарів. Зможуть працювати тільки підприємства, які займаються продажем продовольчих товарів, аптеки і підприємства критичної інфраструктури, - сказав Олександр Сєнкевич, повідомляють місцеві ЗМІ.

При цьому транспорт в Миколаєві буде працювати тільки в обмежені години, а скористатися ним можна буде тільки при наявності пропуску і документів.

"Ми змушені впровадити фактично з суботи, 3 квітня, проїзд у транспорті з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 і до 19:00. В інший час весь транспорт курсувати не буде. Маршруткам і нашому громадському транспорту буде заборонено їздити. Навіть люди, у яких є перепустки, не зможуть пересуватися. Всі, хто переміщуються, повинні мати при собі посвідчення особи, перепустки діють виключно з документами", - сказав Олександр Сєнкевич.

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Крім того, з понеділка, 5 квітня, учні виходять з канікул, але вчитися будуть дистанційно. Це стосується і учнів 1-4 класів.

За його словами, міська влада розглядала варіант продовження канікул ще на 1 тиждень, але в такому випадку, виникла б необхідність продовжити навчання на червень.

Що стосується дитсадків - вони переходять на навчання дітей, батьки яких працюють в організаціях критичної інфраструктури - тих, хто обов'язково повинен працювати і не може перебувати вдома.

"Сьогодні ми в червоній зоні, і наступного тижня теж будемо там", - заявив Сєнкевич.

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