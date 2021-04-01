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В Николаеве вводят жесткий карантин и останавливают транспорт

1 апреля 2021, 19:29
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Власти Николаева ужесточают карантин и вводят полный локдаун.

коронавирус, карантин
Николаев уходит на локдаун / Reuters

В Николаеве ужесточили карантинные ограничения. Как сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, это сделали для того, чтобы сбить новую волну COVID-19.

"Мы продолжаем карантинные мероприятия в карантинной зоне. Это значит, что люди, которые не могли работать раньше, так и не смогут работать. Это касается непродовольственных товаров. Смогут работать только предприятия, которые занимаются продажей продовольственных товаров, аптеки и предприятия критической инфраструктуры, - сказал Александр Сенкевич, сообщают местные СМИ.

При этом транспорт в Николаеве будет работать только в ограниченные часы, а воспользоваться им можно будет только при наличии пропуска и документов.

"Мы вынуждены внедрить фактически с субботы, 3 апреля, проезд в транспорте с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 и до 19:00. В остальное время весь транспорт курсировать не будет. Маршруткам и нашему общественному транспорту будет запрещено ездить. Даже люди, у которых есть пропуска, не смогут передвигаться. Все, кто перемещаются, должны иметь при себе удостоверение личности, пропуска действуют исключительно с документами", - сказал Александр Сенкевич.

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Кроме того, с понедельника, 5 апреля, ученики выходят с каникул, но учиться будут дистанционно. Это касается и учеников 1-4 классов.

По его словам, городская власть рассматривала вариант продления каникул еще на 1 неделю, но в таком случае, возникла бы необходимость продлить учебу на июнь.

Что касается детсадов - они переходят на обучение детей, родители которых работают в организациях критической инфраструктуры - тех, кто обязательно должен работать и не может находиться дома.

"Сегодня мы в красной зоне, и на следующей неделе тоже будем там", - заявил Сенкевич.

Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
  • Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.

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