У Миколаєві випав град завбільшки з куряче яйце: побиті тисячі автомобілів

Слідом за Києвом і Одещиною потужна злива спіткала Миколаївську область. Раптово, після аномальної спеки, регіон накрив рекордно великий град. Місцеві жителі шоковані, адже не бачили такого жодного разу за все своє життя. Опади випали завбільшки з куряче яйце і побили тисячі автомобілів.

Град розміром з куряче яйце / Telegram

У Мережі з'явилися кадри негоди, від якої сильно постраждав Южноукраїнськ. Для того, щоб "зберегти" артефакти, люди ховали градини в холодильник.

"Ось град, який був вчора. Я його зібрав. Здам його в лабораторії, перевірю, хімічний аналіз зроблю", - розповідають місцеві і додають, що поспіхом ховали все з дворів, а машини заганяли в гаражі. Однак це вдалося не всім. В результаті негода пошкодила тисячі автомобілів.

У місцевій страховій компанії стверджують, що телефон розривався від дзвінків. Багато людей зверталися саме через град. Однак у більшості жертв негоди оформлена звичайна автоцивілка, яка не покриває збитки від граду.

Почувши таку неприємну новину южноукраїнці почали підраховувати збитки. Виявилося, що вартість ремонту вм'ятини - від 100 до 500 грн залежно від розташування пошкодження.

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Крім рухомого і нерухомого майна, град вдарив і по врожаю. Найбільше, кажуть місцеві, постраждали кабаки, томати і виноград, листя яких стало схоже на решето.

Тим часом, синоптики не покращують свої прогнози для регіону і на завтра, 22 липня. Тому городяни масово шукають навіси, щоб заховати хоча б авто.

Нагадаємо, у вівторок, 20 липня, спеку і сонце в Одеській області змінили поривчастий вітер і огрядне небо. Дощ різко почав заливати вулиці села Градениці Біляївського району, а потім на землю почав падати величезний град.

Люди стурбовані долею врожаю, який розгромили опади. Крім цього, град побив вікна.

Ситуація навпаки, проте також з невтішними наслідками склалася в Херсонській області, яку спіткав сильна спека. Середні показники температури там перевищують стандартні показники.

Температура вдень досягає + 45 градусів. У зв'язку з цим, у людей значно погіршилося самопочуття.

Жителі Херсонщини також стурбовані долею врожаю. Всі насадження просто "горять". Через це садівники вже кинулися достроково збирати урожай.