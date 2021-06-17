У гуртожитку в Івано-Франківську студенти отруїлися невідомою речовиною: 8 осіб у лікарні

Рятувальники та поліцейські не змогли встановити джерело походження чадного газу на місці НП / facebook.com/MNSIFR

В Івано-Франківську в гуртожитку коледжу технологій та бізнесу отруїлися чадним газом студенти. До лікарні госпіталізовано 8 дітей, троє постраждалих - в реанімації у важкому стані.

Інцидент стався в ніч на 17 червня по вулиці Коновальця, 142, повідомляє на сторінці у Facebook Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

О 00:25 надійшло повідомлення про те, що за кількома адресами відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (за попередніми даними, схожий на природний газ). Запах відчули у чотириповерховій будівлі гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, а також у чотирьох багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146.

Через різкий запах персонал вивів з гуртожитку всіх дітей та розмістив їх на першому поверсі приміщень коледжу. На місце викликали швидку, рятувальників та правоохоронців.

В результаті в обласний клінічний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з гуртожитку госпіталізували вісьмох дітей: троє з них (2005 і 2004 років народження) потрапили в реанімацію у важкому стані, а ще п'ятеро (також 2005 і 2004 р.н.) – в неврологічне відділення в стані середньої тяжкості. Всім постраждалим поставлено діагноз - "отруєння чадним газом".

facebook.com/MNSIFR

При цьому рятувальники та поліцейські не змогли встановити джерело походження чадного газу на місці НП.

Після 03:30 різкий запах у гуртожитку зник. Студени, які не постраждали, змогли повернутися в свої кімнати.

Як повідомляв Главред, 21 жовтня в селі Голодьки Хмельницького району Вінницької області в одному з приватних житлових будинків знайшли мертвими 75-річного чоловіка і дітей, яким було 3 і 5 років, і 71-річну жінку без свідомості. Можлива причина загибелі дітей і чоловіка – отруєння чадним газом.