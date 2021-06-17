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В общежитии в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом: 8 человек в больнице

17 июня 2021, 09:33
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Трое студентов попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а еще пятеро – в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести.

Спасатели и полицейские не смогли установить источник происхождения угарного газа на месте ЧП / facebook.com/MNSIFR

В Ивано-Франковске в общежитии колледжа технологий и бизнеса отравились угарным газом студенты. В больницу госпитализированы 8 детей, трое пострадавших - в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня по улице Коновальца, 142, сообщает на странице в Facebook Главное управление ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (по предварительным данным, похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, вул. Коновальца, 144, 146.

Из-за резкого запаха персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место вызвали скорую, спасателей и правоохранителей.

В результате в областной клинический Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из общежития госпитализировали восьмерых детей: трое из них (2005 и 2004 годов рождения) попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а еще пятеро (также 2005 и 2004 г. р.) – в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим был поставлен диагноз "отравление угарным газом".

facebook.com/MNSIFR

При этом спасатели и полицейские не смогли установить источник происхождения угарного газа на месте ЧП.

После 03:30 резкий запах в общежитии исчез. Студены, которые не пострадали, смогли вернуться в свои комнаты.

Как сообщал Главред, 21 октября в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в одном из частных жилых домов нашли мертвыми 75-летнего мужчину и детей, которым было 3 и 5 лет, и 71-летнюю женщину без сознания. Возможная причина гибели детей и мужчины – отравление угарным газом.

ГосЧС угарный газ дети отравление новости Ивано-Франковска
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