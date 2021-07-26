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В Одесі знайшли повішеним копа, який набрав боргів на 300 тисяч доларів і обікрав квартиру

26 липня 2021, 18:48

За попередньою версією подій, причиною смерті заступника начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна є самогубство.

Мотузка
Мотузка / ua.depositphotos.com/

В Одесі знайшли повішеним заступника керівника патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна, який нібито обікрав квартиру, зайняв у колег велику суму грошей, а потім зник у невідомому напрямку. Про це повідомляє прес служба Національної поліції.

Зниклого правоохоронця виявили повішеним у парку Перемоги. За попередньою версією подій, причиною смерті стало самогубство.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою − самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляє Telegram-канал "Одеса.info" повідомляє, що у трупа Івана Митькіна були зв'язані руки, що прямо суперечить версії поліції про самогубство.

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Нагадаємо, раніше в прокуратурі Одеси повідомили, що зник заступник керівника патрульної поліції міста Ізмаїл. Причиною його зникнення, кажуть слідчі, був великий борг у його товаришів по службі - близько 300 тисяч доларів. Коп нібито позичив гроші на закупівлю врожаю зернових і його перепродаж. Однак, коли "кредитори" почали цікавитися долею грошей, поліцейський "годував їх сніданками".

Зокрема, повідомляється, що 22 липня квартиру, яку підозрюваний винаймав зі своїми колегами, обікрали. Повернувшись зі зміни, патрульні застали відчинені двері, безлад всередині і брак великої суми грошей, а також відсутність травматичного пістолета.

На записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік, схожий на заступника начальника Управління патрульної поліції, приблизно в той час, коли було скоєно пограбування, зайшов в під'їзд будинку і швидко поїхав.

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