В Одесі в морі з'явилася величезна грязьова пляма

В Одесі утворилася велика пляма / скрін

В Одесі після сильної зливи, яка накрила місто в суботу, 18 вересня, сталося масштабне забруднення акваторії, про це йдеться у відео, опублікованому на відеохостингу YouTube.

Як пише 112, площа грязьового плями відповідає декільком футбольним полям.

Також наголошується, що пляма утворилася тільки на одному пляжі.

На даний момент міська влада не коментує інцидент. Чиновники не повідомляють про причини і джерела такого великого викиду бруду в море.

Реклама

Раніше Главред писав про те, що в Одеській області в Ізмаїлі виявили у дворі будинку павука каракурта, який вважається одним з найнебезпечніших павуків в світі. Його отрута в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії.

Житель Ізмаїла Тарас Демидович опублікував фото своєї знахідки. Чоловік попросив мешканців приватних будинків бути уважними.

"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута у 15 разів сильніша від отрути гримучої змії і смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди й коні", – написав схвильований чоловік.