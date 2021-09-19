В Одессе в море появилось огромное грязевое пятно

В Одессе образовалось большое пятно / Скрин

В Одессе после сильного ливня, который накрыл город в субботу, 18 сентября, произошло масштабное загрязнение акватории, об этом говорится в видео, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Как пишет 112, площадь грязевого пятна соответствует нескольким футбольным полям.

Также отмечается, что пятно образовалось только на одном пляже.

На данный момент городские власти не комментируют инцидент. Чиновники не сообщают о причинах и источниках такого большого выброса грязи в море.

Реклама

Ранее Главред писал о том, что в Одесской области в Измаиле обнаружили во дворе дома паука Каракурта, который считается одним из самых опасных пауков в мире. Его яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.

Житель Измаила Тарас Демидович опубликовал фото своей находки. Мужчина попросил жителей частных домов быть внимательными.

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт – ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади", – написал мужчина.