В Одеській області в готелі застрелили "кримінального авторитета"

На Одещині сталося вбивство / Фото pixabay.com

В Одеській області в місті Рені застреливши "кримінального авторитета" Василя Паніогла, пишуть місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що, ймовірно, замовне вбивство сталося близько 16:00 в готелі "Парма".

"Там і знайшли якогось Василя Паніогло, який був кримінальним "авторитетом" організованого злочинного угруповання Олега Попеску на прізвисько Румун. Основні напрямки діяльності його угруповання- вирощування і контрабанда марихуани, контрабанда сигарет, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі регіону", - сказано в повідомленні.

За деякими даними, вищеназване угруповання Попеску - одна з ланок ОЗУ Василя Мар'янчука, яке прославилося своєю жорстокістю відомою. На рахунку цього формування-десятки кривавих злочинів, викрадань та вбивств відомих бізнесменів.

Кістяк банди складали колишні співробітники правоохоронних органів. Наразі Мар'янчук відбуває довічний термін.

Інформацію підтверджує і Одеський сайт Думська, посилаючись на свої джерела. За його даними, Паніогло отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови, помер у лікарні.

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Готель "Парма", як стверджується, служить своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.

Раніше Главред писав про те, що заступника Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку.

Зазначається, що Павленка було госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості. Інцидент трапився ще вранці 2 червня. Напад стався біля будинку, де проживає Павленко.