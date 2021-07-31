В Одеській області по-звірячому вбили підприємця з Вінниці: тіло знайшли в річці

Автомобіль, який належав чоловікові, знайшли в Миколаївській області / Нацполіція

Зниклого 5 днів тому підприємця з Вінниці Григорія Барабаша знайдено мертвим. Його тіло виявили у річці біля села Дубинове Подільського району Одеської області.

55-річний бізнесмен зник ще п'ять днів тому, 25 липня. Як повідомляє місцеве видання "Думська", медики виявили на тілі чоловіка сліди насильницької смерті - рвані рани на обличчі та перелом кісток черепа.

Того ж дня в районі села Курячі Лози Миколаївської області правоохоронці знайшли автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який належав чоловікові.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 115 КК України – Умисне вбивство.

Деталі загибелі підприємця уточнюються.

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Григорій Барабаш знайдений мертвим / Нацполіція

Раніше у Стрию Львівської області невідомий розстріляв 41-річного чоловіка. Тіло виявили перехожі. Поліція розшукує вбивцю.

Також відомо, що нападник стріляв з дробовика спочатку в спину, а потім - в живіт.

Убитий був оператором на автомийці. Він ніколи не був одружений і не мав дітей.