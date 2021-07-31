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В Одесской области зверски убили предпринимателя из Винницы: тело нашли в реке

31 июля 2021, 11:23

В тот же день в районе села Курячьи Лозы Николаевской области правоохранители нашли автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который принадлежал мужчине.

Автомобиль, который принадлежал мужчине, нашли в Николаевской области / Нацполиция

Пропавший 5 дней назад предприниматель из Винницы Гигорий Барабаш обнаружен мертвым. Его тело нашли в реке возле села Дубиново Подольского района Одесской области.

55-летний бизнесмен пропал еще пять дней назад, 25 июля. Как сообщает местное издание "Думская", медики обнаружили на теле мужчины следы насильственной смерти – рваные раны на лице и перелом костей черепа.

В тот же день в районе села Курячьи Лозы Николаевской области правоохранители нашли автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который принадлежал мужчине.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Детали гибели предпринимателя уточняются.

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Гигорий Барабаш найден мертвым / Нацполиця

Ранее в Стрые Львовской области неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Тело обнаружили прохожие. Полиция разыскивает убийцу.

Также известно, что нападающий стрелял из дробовика сначала в спину, а потом - в живот.

Убитый был оператором на автомойке. Он никогда не был женат и не имел детей.

новости Одессы убийство
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