До одного зі столичних ТРЦ хотів увірватися лицар, але його не впустив охоронець

У столичний ТРЦ хотів потрапити лицар

До одного зі столичних ТРЦ сьогодні хотів увійти чоловік в обладунках лицаря. Але охоронець закладу його не пропустив через турнікет через те, що він "не відповідав дрес-коду".

Попередньо, на відео колишній Чоткий Паца. А ТРЦ, куди його не пропустили - Ocean Plaza, повідомляє в Telegram Київ сьогодні.

На кадрах видно чоловіка в лицарських латах, який зайшов до ТРЦ, але на ньому спрацювала рамка металошукача. Чоловік навіть виклав телефон і ключі, але і це не допомогло - рамка все одно спрацювала.

При цьому охоронець заявив лицареві, що його в такому вигляді не пропустять в ТРЦ.

"Я вас не можу пропустити, тому що ви не проходите по нашому дрес-коду", - зазначив охоронець.

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Лицар зробив ще декілька спроб все ж прорватися до ТРЦ, але вони були безуспішними.

Імовірно, інцидент трапився в ТРЦ Ocean Plaza.

Раніше Главред писав про те, що в Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні погіршиться, то комісії ТЕБ і НС також будуть здійснювати часті візити в регіони, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, або дотримуються соціальної дистанції", — повідомив він.