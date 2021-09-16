В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник

В столичный ТРЦ хотел попасть рыцарь

В один из столичных ТРЦ сегодня хотел войти мужчина в доспехах рыцаря. Но охранник заведения его не пропустил через турникет из-за того, что он "не соответствовал дресс-коду".

Предварительно, на видео бывший Чоткий Паца. А ТРЦ, куда его не пропустили - Ocean Plaza, сообщает в Telegram Киев Сегодня.

Ранее Главред писал о том, что в Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", — сообщил он.