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В Офісі президента різко пояснили "напад" Росії на британський есмінець

23 червня 2021, 19:03
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Російські окупанти навчальну стрілянину видали за героїчне відбиття атаки, вважають в ОП.

Есмінець
Британський есмінець Defender / Reuters

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк відреагував на військово-морський інцидент в Чорному морі біля Севастополя, де російські військові зі стріляниною і бомбометанням випровадили з вод анексованого Криму британський есмінець Defender.

За словами Подоляка, необхідно вкрай скептично оцінювати всі початкові повідомлення про цей інцидент.

"Будь ласка, є одна хороша порада в наш час: практично вся інформація, що має російське походження, спочатку брехлива або побудована на брехливих передумовах. А тому необхідно вкрай скептично оцінювати всі початкові повідомлення про цей інцидент. Що ми маємо на даний момент? Вельми гучні заяви з РФ, які абсолютно не підтверджуються британцями. Жодна розсудлива людина не буде покладатися просто на те, що заявляється російською стороною в такому контексті, маючи досвід дезінформаційної роботи Росії протягом багатьох років", - сказав Подоляк, передає Страна.

За його словами, можливо, росіяни побоялися діяти жорстко, побачивши британський есмінець, але відзвітували про жорстку реакцію по своїй вертикалі наверх.

"І послідувало жорстке пропагандистське накачування. Але швидше за все, це усвідомлена дезінформаційна операція. З цілком прозорими цілями", - вважає радник глави ОП.

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Подоляк зазначає, то російська сторона "намагається зростити нібито серйозний інцидент з нічого".

"Британський корабель точно не порушував жодних норм міжнародного права чи національного права України, коли проходив поблизу Кримського півострова. Не зафіксовано об'єктивним спостереженням нічого з того, про що бравурно звітують представники Росії. Зате вже є заклик російської сторони відмовитися від навчань Sea Breeze в Чорному морі. Таким чином, робимо висновок: російська сторона намагається зростити нібито серйозний інцидент з нічого, щоб за допомогою такої інформаційної маніпуляції як мінімум створити негативний політичний фон для Sea Breeze, а як максимум – створити позицію для протидії вченням. У будь-якому випадку, ця активність російської сторони залишиться безплідною", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в Facebook заявив, що сьогоднішня провокація російських військових поблизу окупованого Криму з британським есмінцем Defender - це спроба зриву майбутніх навчань Sea Breeze-2021 за участю України і країн НАТО.

читайте такожУ Чорне море увійшов новітній корабель британського флоту: Росія негайно відреагувала

"Сьогодні Кремль атакував інформаційну безпеку: в рамках своєї ранкової заяви про небажаність навчань Sea Breeze-2021, повідомлення про обстріл і витіснення британського есмінця – класична інформаційно-психологічна операція, спрямована на зрив навчань. Така інформаційна операція - вже ворожа дія проти міжнародної безпеки", - підкреслив він.

Обстріл британського есмінця в Чорному морі - про що раніше повідомляв Главред:

  • Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в морський порт Одеси, яку омиває Чорне море, увійшли два бойових кораблі країн-членів військового-політичного блоку НАТО – британський есмінець Defender і нідерландський фрегат.
  • Вдень 23 червня росЗМІ з посиланням на співробітників прикордонної служби Федеральної Служби безпеки повідомили, що близько 12:10 вогонь у бік захисника нібито спочатку відкрив прикордонний сторожовий корабель РФ, а приблизно через десять хвилин літак скинув бомби.
Михайло Подоляк Олексій Арестович Офіс президента
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