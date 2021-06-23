В Офисе президента резко объяснили "нападение" России на британский эсминец

Британский эсминец Defender / Reuters

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк отреагировал на военно-морской инцидент в Черном море около Севастополя, где российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод аннексированного Крыма британский эсминец Defender.

По словам Подоляка, необходимо крайне скептически оценивать все изначальные сообщения об этом инциденте.

"Пожалуйста, есть один хороший совет в наше время: практически вся информация, имеющая российское происхождение, изначально лжива или построена на лживых предпосылках. А потому необходимо крайне скептически оценивать все изначальные сообщения об этом инциденте. Что мы имеем на данный момент? Весьма громкие заявления из РФ, которые абсолютно не подтверждаются британцами. Ни один здравомыслящий человек не будет полагаться просто на то, что заявляется российской стороной в таком контексте, имея опыт дезинформационной работы России в течение многих лет", - сказал Подоляк, передает Страна.

По его словам, возможно, россияне побоялись действовать жестко, завидев британский эсминец, но отчитались о жесткой реакции по своей вертикали наверх.

"И последовала жесткая пропагандистская накачка. Но скорее всего, это осознанная дезинформационная операция. С вполне прозрачными целями", - считает советник главы ОП.

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Подоляк отмечает, то российская сторона "пытается взрастить якобы серьёзный инцидент из ничего".

"Британский корабль точно не нарушал никаких норм международного права или национального права Украины, когда проходил поблизости от Крымского полуострова. Не зафиксировано объективным наблюдением ничего из того, о чём бравурно отчитываются представители России. Зато уже есть призыв российской стороны отказаться от учений Sea Breeze в Чёрном море. Таким образом, делаем вывод: российская сторона пытается взрастить якобы серьёзный инцидент из ничего, чтобы посредством такой информационной манипуляции как минимум создать негативный политический фон для Sea Breeze, а как максимум – создать позицию для противодействия учениям. В любом случае, эта активность российской стороны останется бесплодной", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook заявил, что сегодняшняя провокация российских военных вблизи оккупированного Крыма с британским эсминцем Defender – это попытка срыва будущих учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО.

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"Сегодня Кремль атаковал информационную безопасность: в рамках своего утреннего заявления о нежелательности учений Sea Breeze-2021, сообщение об обстреле и вытеснении британского эсминца – классическая информационно-психологическая операция, направленная на срыв учений. Такая информационная операция – уже враждебное действие против международной безопасности", – подчеркнул он.

Обстрел британского эсминца в Черном море - о чем ранее сообщал Главред: