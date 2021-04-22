У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення

Подоляк відповів Лукашенку на звинувачення на адресу Зеленського / УНІАН

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що президенту Білорусі Олександру Лукашенко слід дотримуватися дипломатичних рамок і вирішити питання з власною легітимністю, перш ніж вказувати, як українському лідеру Володимиру Зеленському слід поводитися.

Як розповів Подоляк, такі заяви глави держави, який майже 30 років вважається невиїзним, виглядають "забавно", передає РБК-Україна.

"Скажімо так, вкрай забавно і дивно чути подібні слова від людини, яка керує своєю країною майже три десятки років, протягом яких майже незмінно вважається невиїзним. Це, безсумнівно, приголомшливий "дипломатичний навик". А ще більш вражає навик, який привів його країну до статусу повноцінного сателіта іншої країни. Але якщо говорити серйозно, то пану Лукашенку бажано вирішити питання з власною легітимністю сьогодні у власній країні і намагатися дотримуватися коректних дипломатичних рамок, оцінюючи інших лідерів та інші країни...",- сказав Подоляк.

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Зазначимо, сьогодні на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично".

Лукашенко також зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".

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