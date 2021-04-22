У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення

Подоляк порадив Лукашенку вирішити питання з легітимністю, а не вказувати іншим.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що президенту Білорусі Олександру Лукашенко слід дотримуватися дипломатичних рамок і вирішити питання з власною легітимністю, перш ніж вказувати, як українському лідеру Володимиру Зеленському слід поводитися.
Як розповів Подоляк, такі заяви глави держави, який майже 30 років вважається невиїзним, виглядають "забавно", передає РБК-Україна.
"Скажімо так, вкрай забавно і дивно чути подібні слова від людини, яка керує своєю країною майже три десятки років, протягом яких майже незмінно вважається невиїзним. Це, безсумнівно, приголомшливий "дипломатичний навик". А ще більш вражає навик, який привів його країну до статусу повноцінного сателіта іншої країни. Але якщо говорити серйозно, то пану Лукашенку бажано вирішити питання з власною легітимністю сьогодні у власній країні і намагатися дотримуватися коректних дипломатичних рамок, оцінюючи інших лідерів та інші країни...",- сказав Подоляк.
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Зазначимо, сьогодні на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично".
Лукашенко також зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".
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Переговори Зеленського і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 20 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до російського глави держави Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- 22 квітня президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В Офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.