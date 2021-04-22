В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского

Подоляк посоветовал Лукашенко решить вопрос с легитимностью, а не указывать другим.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует придерживаться дипломатических рамок и решить вопрос с собственной легитимностью, прежде чем указывать, как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует себя вести.
Как рассказал Подоляк, такие заявления главы государства, который почти 30 лет считается невыездным, выглядят "забавно", передает РБК-Украина.
"Скажем так, крайне забавно и удивительно слышать подобные слова от человека, который руководит своей страной почти три десятка лет, на протяжении которых почти неизменно считается невыездным. Это, несомненно, потрясающий "дипломатический навык". А еще более впечатляет навык, который привел его страну к статусу полноценного сателлита другой страны. Но если говорить серьезно, то господину Лукашенко желательно решить вопросы с собственной легитимностью сегодня в собственной стране и стараться придерживаться корректных дипломатических рамок, оценивая других лидеров и другие страны...", - сказал Подоляк.
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Отметим, сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".
Лукашенко также отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
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Переговоры Зеленского и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к российскому главе государства Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- 22 апреля президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.