В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского

Подоляк ответил Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует придерживаться дипломатических рамок и решить вопрос с собственной легитимностью, прежде чем указывать, как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует себя вести.

Как рассказал Подоляк, такие заявления главы государства, который почти 30 лет считается невыездным, выглядят "забавно", передает РБК-Украина.

"Скажем так, крайне забавно и удивительно слышать подобные слова от человека, который руководит своей страной почти три десятка лет, на протяжении которых почти неизменно считается невыездным. Это, несомненно, потрясающий "дипломатический навык". А еще более впечатляет навык, который привел его страну к статусу полноценного сателлита другой страны. Но если говорить серьезно, то господину Лукашенко желательно решить вопросы с собственной легитимностью сегодня в собственной стране и стараться придерживаться корректных дипломатических рамок, оценивая других лидеров и другие страны...", - сказал Подоляк.

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Отметим, сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".

Лукашенко также отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

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