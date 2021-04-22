Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями

Президент Беларуси призвал президента Украины "научится вести себя дипломатично".
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Лукашенко призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично", и прокомментировал предложение Зеленского встретиться с российским президентом на Донбассе.
"Разговаривать можно и на Донбассе, пусть встречается с ними (руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей - ред.) ... Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
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"Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси... Я взял под козырек. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, то, конечно, группа будет работать в другом месте. Но вообще у нас говорят так: баба с возу - коню легче. Ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений", - сказал Лукашенко.
Лукашенко согласился с Путиным, что украинские политики хотят уклониться от обсуждения проблем Донбасса и "похоронить" минские соглашения.
Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Переговоры Зеленского и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к российскому главе государства Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- 22 апреля президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.