Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями

Лукашенко резко ответил Зеленскому / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лукашенко призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично", и прокомментировал предложение Зеленского встретиться с российским президентом на Донбассе.

"Разговаривать можно и на Донбассе, пусть встречается с ними (руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей - ред.) ... Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

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"Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси... Я взял под козырек. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, то, конечно, группа будет работать в другом месте. Но вообще у нас говорят так: баба с возу - коню легче. Ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений", - сказал Лукашенко.

Лукашенко согласился с Путиным, что украинские политики хотят уклониться от обсуждения проблем Донбасса и "похоронить" минские соглашения.

Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

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