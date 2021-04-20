Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу

Владимир Путин делал Петру Порошенко "хорошие" предложения по Донбассу, сказал Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко, которого Украина не считает легитимным президентом Беларуси, сказал, что Петр Порошенко во время президентства получал от российского коллеги Владимира Путина "хорошие" предложения по Донбассу.

Путин предлагал украинской стороне помощь в восстановлении части Донбасса, рассказал политик на встрече с народным депутатом из фракции Слуга народа Евгением Шевченко, пишет belta.by.

Политик добавил, что экс-президент отказался от предложения главы РФ.

"…Но надо понимать, что Россия – это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее... Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил…", – заявил Лукашенко.

Политик также утверждал, что ситуацию на Донбассе можно нормализировать, если придерживаться Минских соглашений. По его словам, если Украина смирится с тем, что некоторые ее интересы зацепят, то выиграет в среднесрочной перспективе.

Читайте такжеЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуНапомним, Петр Порошенко руководил Украиной с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019-го. Владимир Путин возглавляет Россию более 20 лет – его впервые избрали президентом 26 марта 2000 года.

Порошенко и Путин не раз обсуждали ситуацию на Донбассе, в частности вместе с лидерами Германии и Франции – французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель (Киев, Москва, Париж, Берлин – нормандский формат).

Почему Украина не считает Александра Лукашенко президентом, и как Владимир Путин поддержал политика – что нужно знать

В Беларуси летом прошлого года прошли президентские выборы. Как только появилась информация, что Александр Лукашенко якобы лидирует с огромным отрывом, белорусская оппозиция и ее сторонники устроили массовые акции протеста.

Оппозиционные силы обвинили власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, было много задержанных и пострадавших, появилась информация о жертвах.

Ряд стран Запада, в частности и Украина, осудили агрессию против участников акций протеста и не признали выборы в Беларуси 2020.

Владимир Путин не осудил применение силы против протестующих и поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Лукашенко решил не покидать президентский пост. Его инаугурация была проведена тайно.

Справка. Во вторник, 20 апреля, появилась информация, что Евгений Шевченко прибыл в Минск. Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко утверждал, что политсила не отправляла Шевченко в белорусское государство.