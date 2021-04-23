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Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук

23 апреля 2021, 03:50
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Зеленский выразил готовность поехать в оккупированный Донецк или Луганск для переговоров с Путиным, сказал Леонид Кравчук.

Кравчук
В Москве должны дать конкретный ответ по ситуации с встречей Путина и Зеленского - Кравчук / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе РФ Владимиру Путину провести переговоры на оккупированных районах Донбасса. Конкретного ответа от Кремля по этому вопросу нет. Поэтому пока непонятно, будет ли такая встреча. Также нет точного ответа от Путина и по вопросу встречи с Байденом. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии у Москвы планов дальнейших действий. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В комментарии Obozrevatel политик рассказал о том, что Зеленский, когда предлагал Путину переговоры на Донбассе, подчеркивал принадлежность отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Президент проявил решительность в готовности отправиться на оккупированные территории.

"Зеленский заявил, что он готов к такой встрече в любое время и сказал, что в любой точке украинского Донбасса. Я уже вижу, что журналисты очень часто не понимают, что сегодня весь Донбасс украинский. И когда Зеленский такое говорил, то имел в виду и Донецк и Луганск, которые сегодня не подчинены Украине. Он проявил смелость", - считает Кравчук.Читайте такжеКапитуляция или надежда на мир: чего ждать от переговоров Зеленского и Путина

По его словам, теперь дело за Россией, однако ответа от Москвы нет. Причем там нет и единой позиции по этому вопросу: заявление Зеленского критикуют, однако есть и взвешенная точка зрения. Однако, прежде всего, должен последовать официальный ответ из Кремля. Поэтому сейчас непонятно, есть ли перспективы проведения такой встречи.

Также первый президент Украины добавил, что Путин, похоже, до сих пор не принял четкого решения по данному вопросу. К тому же, сейчас остается не выясненным вопрос встречи главы Кремля с американским президентом Джо Байденом. Вероятно, Путин пока не готов конкретно отвечать на такие вопросы, так как у России нет четкой позиции относительно дальнейших планов властей.Читайте такжеУ Зеленского резко призвали Путина к переговорам по Донбассу

"Очевидно, что Путин не принял решение. У него еще есть приглашение к президенту США Джо Байдену. Но еще такого абсолютно конкретного ответа и господину Байдену нет. Промелькнула информация, что поручение было готовить такую встречу, а затем эта информация была отменена. То есть, и президенту Байдену, и Зеленскому нет ответа. Я думаю, Путин не готов сейчас давать такие ответы, потому что он, видимо, не имеет точной и ясной позиции, какие действия будет Россия делать завтра, послезавтра и так далее", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры Зеленского и Путина

новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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