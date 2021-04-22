Песков назвал условие, при котором Путин ответит Зеленскому

Путин может лично ответить на вопрос о проведении встречи с Зеленским на Донбассе - Песков / УНИАН

Российский президент Владимир Путин лично выскажет свою точку зрения об инициативе украинского главы государства Владимира Зеленского по поводу встречи на Донбассе в том случае, если это будет необходимо. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - цитирует слова пресс-секретаря российского президента РИА Новости.Читайте такжеКулеба сделал заявление о реакции Кремля по встрече Зеленского и Путина

Кроме того, на вопрос о возможности проведения встречи Путина и Зеленского на Донбассе, Песков ответил, что ему больше нечего добавить по данному вопросу.

Переговоры Зеленского и Путина