Песков назвал условие, при котором Путин ответит Зеленскому

Путин может лично ответить по ситуации, связанной со встречей с Зеленским на Донбассе, считает Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин лично выскажет свою точку зрения об инициативе украинского главы государства Владимира Зеленского по поводу встречи на Донбассе в том случае, если это будет необходимо. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - цитирует слова пресс-секретаря российского президента РИА Новости.Читайте такжеКулеба сделал заявление о реакции Кремля по встрече Зеленского и Путина
Кроме того, на вопрос о возможности проведения встречи Путина и Зеленского на Донбассе, Песков ответил, что ему больше нечего добавить по данному вопросу.
Переговоры Зеленского и Путина
- В Офисе президента Украины 9 апреля заявляли о том, что администрация украинского гаранта пыталась организовать переговоры с Кремлем после резкого обострения боевых действий на Донбассе. Однако Путин отказался вести переговоры с Зеленским.
- 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель украинский глава государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал поговорить и с Путиным. Однако Путин вновь отказался от дискуссии.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести встречу в зоне военного конфликта на Донбассе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 21 апреля уточнил, что Путин в курсе инициативы Зеленского. Однако неизвестно, изучил ли детально российский президент данный вопрос.
Автор: Андрей Ганжа