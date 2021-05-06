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В Офісі президента зробили заяву про зустріч Зеленського і Байдена

6 травня 2021, 22:31

За словами Єрмака, є підстави вважати, що незабаром відбудеться зустріч лідерів України і США.

Єрмак
Єрмак розповів про зустріч Зеленського і Байден / УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про можливість зустрічі лідерів України та США.

Як розповів Єрмак, питання зустрічі двох президентів обговорювалося під час сьогоднішнього візиту в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Поки немає конкретної дати зустрічі Зеленського і Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч скоро відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента , і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - сказав він.

Єрмак також додав, що в Офісі президента сподіваються, що Байден прибуде до Києва цього року, адже Україна в 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.

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Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Володимир Зеленський Джо Байден Офіс президента
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