В Офісі президента зробили заяву про зустріч Зеленського і Байдена

За словами Єрмака, є підстави вважати, що незабаром відбудеться зустріч лідерів України і США.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про можливість зустрічі лідерів України та США.
Як розповів Єрмак, питання зустрічі двох президентів обговорювалося під час сьогоднішнього візиту в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Поки немає конкретної дати зустрічі Зеленського і Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч скоро відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента , і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - сказав він.
Єрмак також додав, що в Офісі президента сподіваються, що Байден прибуде до Києва цього року, адже Україна в 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.
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Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:
- Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
- За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
- У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- В ході візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну Володимир Зеленський запросив Джо Байдена в Україну.