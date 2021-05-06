В Офисе президента сделали заявление о встрече Зеленского и Байдена

По словам Ермака, есть основания полагать, что вскоре состоится встреча лидеров Украины и США.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о возможности встречи лидеров Украины и США.
Как рассказал Ермак, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал он.
Ермак также добавил, что в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.
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Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- В ходе визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Украину.