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В Офисе президента сделали заявление о встрече Зеленского и Байдена

6 мая 2021, 22:31

По словам Ермака, есть основания полагать, что вскоре состоится встреча лидеров Украины и США.

Ермак
Ермак рассказал о встрече Зеленского и Байден / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о возможности встречи лидеров Украины и США.

Как рассказал Ермак, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал он.

Ермак также добавил, что в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.

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Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский Джо Байден Офис президента
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