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Ермак раскрыл сроки и формат переговоров советников нормандской четверки

6 мая 2021, 16:16
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Планируются переговоры о продлении режима прекращения огня на Донбассе, подчеркнул глава ОП.

В ОП рассказали о переговорах в нормандском формате
Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах очередного раунда переговоров между политическими советниками Нормандской четверки.

Как подчеркнул он в комментарии агентству Интерфакс-Украина, уже в мае планируется провести переговоры по достижению договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца", - уточнил Ермак.

Он не исключил, что возможно состоится не одна встреча по этому вопросу, однако точной даты переговоров пока нет.

"Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - добавил глава ОП.

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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • Напомним, последняя встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению перемирия на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.
  • Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.
  • Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
  • По словам Ермака, вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.
нормандский формат ТКГ новости Украины Офис президента Андрей Ермак
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