Ермак раскрыл сроки и формат переговоров советников нормандской четверки

Планируются переговоры о продлении режима прекращения огня на Донбассе, подчеркнул глава ОП.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах очередного раунда переговоров между политическими советниками Нормандской четверки.
Как подчеркнул он в комментарии агентству Интерфакс-Украина, уже в мае планируется провести переговоры по достижению договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе.
"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца", - уточнил Ермак.
Он не исключил, что возможно состоится не одна встреча по этому вопросу, однако точной даты переговоров пока нет.
"Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - добавил глава ОП.
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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- Напомним, последняя встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению перемирия на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.
- Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.
- Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- По словам Ермака, вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.