Ермак раскрыл сроки и формат переговоров советников нормандской четверки

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах очередного раунда переговоров между политическими советниками Нормандской четверки.

Как подчеркнул он в комментарии агентству Интерфакс-Украина, уже в мае планируется провести переговоры по достижению договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца", - уточнил Ермак.

Он не исключил, что возможно состоится не одна встреча по этому вопросу, однако точной даты переговоров пока нет.

"Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - добавил глава ОП.

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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее: