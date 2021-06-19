В ООН б'ють на сполох через переслідування і тортури кримчан окупантами

Окупанти знущаються над населенням Криму-ООН / Reuters

Оприлюднено чергову проміжну доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму, яка буде представлена на сесії Ради ООН з прав людини, яка розпочинає свою роботу в понеділок, повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

"Доповідь фіксує триваючі практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур для самообмови, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ", - повідомила вона.

За її словами, окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення.

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Російські беззаконня включають також наступ на релігійні свободи, зокрема мова йде про переслідування Православної церкви України, повідомила заступник голови МЗС України.

"Це ті практики в порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські землі Криму і Донбасу", - написала Джеппар.

Повінь у Криму

У захопленій Росією АР Крим оголосили режим надзвичайної ситуації. Через тривалі зливи на півострові сталася повінь. В Ялті та Керчі, де фіксується найскладніша ситуація, за 24 години випало дві норми місячних опадів.

У Керчі затопило приблизно 300 домогосподарств, а також центральні вулиці та лікарні. Під водою опинилася і частина траси Таврида.

Ялту " закрили" з 18 червня. Місцевим жителям заборонено виходити з дому. Ситуацію в місті назвали природною катастрофою - там немає водопостачання, заборонили купатися в морі, а частина людей втратила майно.