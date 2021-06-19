В ООН бьют тревогу из-за преследований и пыток крымчан оккупантами

Оккупанты издеваются над населением Крыма - ООН / Reuters

Обнародован очередной промежуточный доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, который будет представлен на сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар на своей странице в Facebook.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию Россию, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ", - сообщила она.

По ее словам, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, что является фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

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Российские беззакония включают также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины, сообщила замглавы МИД Украины.

"Это те практики в нарушение норм международного права, которые с собой принесла Россия как оккупационная власть на украинские земли Крыма и Донбасса", - написала Джеппар.

Наводнение в Крыму

В захваченной Россией АР Крым объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за длительных ливней на полуострове произошло наводнение. В Ялте и Керчи, где фиксируется самая сложная ситуация, за 24 часа выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило приблизительно 300 домохозяйств, а также центральные улицы и больницы. Под водой оказалась и часть трассы Таврида.

Ялту "закрыли" с 18 июня. Местным жителям запрещено выходить из дома. Ситуацию в городе назвали природной катастрофой – там нет водоснабжения, запретили купаться в море, а часть людей потеряла имущество.