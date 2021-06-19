Снесло ворота и грязное болото: наводнение в Керчи отправило под воду 10-тысячный стадион

Стадион в Керчи стал бассейном / Керчь.fm

В оккупированной Керчи из берегов вышла река Мелем-Чесме, в результате чего затопило и центральную городскую спортивную арену – стадион имени 50-летия Октября, который был построен еще в 1967 году. Спортивное сооружение вмещает 10 тысяч зрителей.

Как сообщает местное издание Керчь.fm, из-за сильной непогоды, которая привела к наводнениям на полуострове, керченский стадион стал бассейном. Стадион имени 50-летия Октября был главной ареной города, где проводились ключевые мероприятия. Стадион был построен еще в 1967 году. Он вмещает 10 тысяч зрителей.Читайте такжеЛовить крокодилов – дело непростое: в Ялте зубастые хищники неожиданно обрели свободу

Потоком воды были снесены главные ворота спортивной арены, а само поле стало грязным болотом. Местные жители пытаются перейти реку.

"Дамбу прорвало. Короче ж*па", - подчеркнул автор видео.

Наводнение в Крыму

В захваченной Россией АР Крым объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за длительных ливней на полуострове произошло наводнение. В Ялте и Керчи, где фиксируется самая сложная ситуация, за 24 часа выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило приблизительно 300 домохозяйств, а также центральные улицы и больницы. Под водой оказалась и часть трассы Таврида.

Ялту "закрыли" с 18 июня. Местным жителям запрещено выходить из дома. Ситуацию в городе назвали природной катастрофой – там нет водоснабжения, запретили купаться в море, а часть людей потеряла имущество.